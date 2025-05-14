Dolar/TL Yatay Seyirde: Güncel Döviz Kuru Gelişmeleri

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 38,7940 seviyesinden işlem görüyor. Dün 38,8130-38,7370 bandında hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının hemen üzerinde 38,7910'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 10.50 itibarıyla yatay seyirle 38,7940 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 43,5490'dan ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 51,7470'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 100,8 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Gelişmeler ve Beklentiler

ABD ile Çin'in ilave gümrük vergilerini geçici olarak indirme konusunda uzlaşmaya varmasının yarattığı iyimserlik varlık fiyatlarında etkili olurken, tarifelerin ekonomiler üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri ise tamamen giderilemedi.

Ticaret Politikaları ve Piyasa Yönü

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikaları kapsamında uygulamaya aldığı gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri 90 gün boyunca indirme konusunda anlaşma sağlaması, piyasalarda bir süredir hissedilen stresi azaltmasına rağmen tarifelerin düşük de olsa uygulanacak olması ve gelecek dönemde olası yeni restleşmelerin yaşanabileceğine dair soru işaretleri varlığını koruyor.

Fed ve Para Politikası Beklentileri

ABD Merkez Bankasının (Fed), enflasyonda yıllık bazda yavaşlamaya rağmen para politikası adımı atmak için tarife politikaları nedeniyle oluşabilecek fiyat baskılarının daha da belirginleşmesini bekleyeceği öngörüleri artıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yapacağı faiz indirimine yönelik beklentiler Eylül ayına kaydı. Fiyatlamalarda Bankanın yıl genelinde ise toplam 2 kez politika faizini indireceği öngörülüyor.

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