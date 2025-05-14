Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin 4 tutuklama

Sakarya'da Aynı Okulda 2 Gün Arayla İki Acı Kayıp!
Sakarya'da Aynı Okulda 2 Gün Arayla İki Acı Kayıp!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
Aile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!
Aile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!
Vatandaşlardan TBMM'ye 2 Yılda 18 Bin 949 Dilekçe
Vatandaşlardan TBMM'ye 2 Yılda 18 Bin 949 Dilekçe
Listeye 25 Yeni Ürün Eklendi! Etli Ekmekte Sakatat Çıktı
Listeye 25 Yeni Ürün Eklendi! Etli Ekmekte Sakatat Çıktı
Valiliğin İtirazını Mahkeme Kabul Etti: O İlde Ekmek 10 TL'ye Düştü
Valiliğin İtirazını Mahkeme Kabul Etti: O İlde Ekmek 10 TL'ye Düştü
Dört İlçenin Yargı Sınırları Değiştirildi
Dört İlçenin Yargı Sınırları Değiştirildi
'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreterine adli kontrol
'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreterine adli kontrol
Erdoğan: İklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık
Erdoğan: İklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık
Hasan Ekici ve 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Hasan Ekici ve 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Zorunlu Eğitim Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Zorunlu Eğitim Açıklaması
Adalet Bakanı Tunç: Öcalan'a Umut Hakkı Söz Konusu Değil
Adalet Bakanı Tunç: Öcalan'a Umut Hakkı Söz Konusu Değil
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret ve Emeklilik Hakkında Açıklama
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret ve Emeklilik Hakkında Açıklama
Servis Minibüsü Kazası: 8'i Öğrenci 9 Yaralı
Servis Minibüsü Kazası: 8'i Öğrenci 9 Yaralı
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 109 oldu
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 109 oldu
Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük
Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük
Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor
Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor
Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar
Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar
Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok
Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
Kaçak villasını yıkımdan böyle kaçırdı
Kaçak villasını yıkımdan böyle kaçırdı
Valilik Açıkladı: Boğaziçi'nde Göstericiler Polise Saldırdı
Valilik Açıkladı: Boğaziçi'nde Göstericiler Polise Saldırdı
Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü: İtfaiye eri tutuklandı
Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü: İtfaiye eri tutuklandı
Protokol imzalandı: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği
Protokol imzalandı: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin 4 tutuklama

Boğaziçi Üniversitesi'nde 97 kişinin gözaltına alındığı olaylarda 15 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. 82 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 18:08, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 18:19
Yazdır
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin 4 tutuklama

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünce düzenlenen etkinlikle ilgili yaşanan olaylarda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 15 şüpheli "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde toplanıp bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine de saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 97 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 82'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 15'i adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 15 şüpheli "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimliğe sevk edilen 15 öğrenciden 4'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı. 7 kişinin ifade işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü bir etkinliğe Nurettin Yıldız'ı çağırdı. Çocuk yaşta evliliği meşru gören söylemleri nedeniyle gündeme gelen Yıldız'ın konferansı gerginliğe yol açtı. Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlendi.

Nurettin Yıldız, kürsüde konuşma yaptığı sırada yumurtalı saldırıya uğradı. Çıkan arbedede protestocular salondan çıkarıldı. Kampüste de çok sayıda öğrenci etkinliği protesto etti.

Öğrenciler ile polis arasında olaylar çıktı. Arbedede 13 polis hafif yaralandı. 97 öğrenci gözaltına alındı..

OKULDAN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Protestoya katılanlar hakkında disiplin işlemi başlatılacağı ve suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

Valilik Açıkladı: Boğaziçi'nde Göstericiler Polise Saldırdı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber