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Altının gramı 4 bin 10 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 10 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 680 liradan, cumhuriyet altını 26 bin 580 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 10:53, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 10:57
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Altının gramı 4 bin 10 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 4 bin 10 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 680 liradan, cumhuriyet altını 26 bin 580 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 değer kaybederek 3 bin 212 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD'nin gümrük tarifelerinin etkilerine dair makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Merkez bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Üretici fiyatlarında Ekim 2023'ten bu yana ilk kez aylık bazda düşüş görüldü ve yıllık üretici enflasyonu Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Açıklanan verilerin ardından konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, sık ve kalıcı arz şoklarının yaşanabileceği uyarısında bulunarak para politikası stratejisinin gözden geçirileceğini belirtti.

Powell, ekonomik koşulların 2020'den bu yana önemli ölçüde değiştiğini ve uzun vadeli faiz tahminlerinin yükseldiğini vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 190 dolar seviyesinin destek, 3 bin 250 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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