BIST 100 Endeksi Yükselişte: Günün İlk Yarısında Artış

Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart
Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın
Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın
Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası
Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası
Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek
Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek
Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde
Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde
Bahçeli, Kurban Vekaletini Gazze İçin Türk Kızılaya Verdi
Bahçeli, Kurban Vekaletini Gazze İçin Türk Kızılaya Verdi
Genç Nüfus Oranı Düşüyor: 84 Yılın En düşüğü
Genç Nüfus Oranı Düşüyor: 84 Yılın En düşüğü
Altun: Gazetecilere Yönelik Şiddete Karşı Kararlıyız
Altun: Gazetecilere Yönelik Şiddete Karşı Kararlıyız
Üreticilere 5,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak
Üreticilere 5,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak
DEVA Partisi'nden İstifa Etmişti: O vekil CHP'ye Katılıyor
DEVA Partisi'nden İstifa Etmişti: O vekil CHP'ye Katılıyor
İran menşeli düz cam ithalatında korunma önlemi uygulanacak
İran menşeli düz cam ithalatında korunma önlemi uygulanacak
Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Yargıtay'dan İpotek ve İş Davalarında Emsal Kararlar
Yargıtay'dan İpotek ve İş Davalarında Emsal Kararlar
Altın Fiyatlarında 6 Ayın En Sert Düşüşü
Altın Fiyatlarında 6 Ayın En Sert Düşüşü
Türkiye Kart Ülke Genelinde Yaygınlaşıyor: PTT'den Yeni Adımlar
Türkiye Kart Ülke Genelinde Yaygınlaşıyor: PTT'den Yeni Adımlar
Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek
Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek
İstanbul'da Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri Başlıyor
İstanbul'da Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri Başlıyor
Bakan Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı
Bakan Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı
Sıfır ve İkinci El Otoda Nisan Ayında Tarihi Zirve
Sıfır ve İkinci El Otoda Nisan Ayında Tarihi Zirve
'İl olmak istiyoruz' talebine Erdoğan'dan esprili yanıt!
'İl olmak istiyoruz' talebine Erdoğan'dan esprili yanıt!
Polise mukavemet gösteren ve hakaret eden şüpheli tutuklandı
Polise mukavemet gösteren ve hakaret eden şüpheli tutuklandı
Bakan Tekin'den 'Müfredat' Açıklaması: Değişim Çağa Ayak Uydurmak İçin
Bakan Tekin'den 'Müfredat' Açıklaması: Değişim Çağa Ayak Uydurmak İçin
Diyanet'ten CHP'li Ağbaba'nın Araç İddialarına Yanıt
Diyanet'ten CHP'li Ağbaba'nın Araç İddialarına Yanıt
Konya'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem: Vali son durumu açıkladı
Konya'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem: Vali son durumu açıkladı
KDK'ya en çok başvuru yapılan konular
KDK'ya en çok başvuru yapılan konular
Yargı tarihinde bir ilk: Hakim keşfe helikopterle gitti
Yargı tarihinde bir ilk: Hakim keşfe helikopterle gitti
2025 DUS ve STS Sonuçları Gecikecek
2025 DUS ve STS Sonuçları Gecikecek
Bakan Işıkhan: 10 bin engelliye kamuda iş fırsatı sunulacak
Bakan Işıkhan: 10 bin engelliye kamuda iş fırsatı sunulacak
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Temkinliyiz, tedbirliyiz
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Temkinliyiz, tedbirliyiz
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte: Günün İlk Yarısında Artış

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,61 artarak 9.599,9 puana yükseldi. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 14:07, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 14:08
Yazdır
BIST 100 Endeksi Yükselişte: Günün İlk Yarısında Artış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 değer kazanarak 9.599,9 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 58,6 puan ve yüzde 0,61 artış kaydedildi. Toplam işlem hacmi 40 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi ise yüzde 0,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,93 ile elektrik olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,79 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel Piyasalarda Son Durum

Küresel piyasalarda, ABD tarifelerinin etkisine dair veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın para politikasındaki belirsizlik vurgusu nedeniyle karışık bir seyir izleniyor.

Güncel Gelişmeler ve Takas Tarihleri

  • İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi.
  • Borsa İstanbul'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla pay piyasasında, 15 Mayıs tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs Salı, bugünkü işlemlerin takası ise 21 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puan direnç, 9.500 ve 9.400 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber