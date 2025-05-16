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Samsun'da Evinde Uyuşturucu İmal Eden Şüpheli Yakalandı

Samsun'da evinde uyuşturucu imal eden bir kişi jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 14:41, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 14:42
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Samsun'da Evinde Uyuşturucu İmal Eden Şüpheli Yakalandı

Samsun'da evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal eden bir zanlı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak JASAT ekipleri, ilçede belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada, H.K. (31) isimli şahsın evinde iklimlendirme düzeneğiyle Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Ekipler, evde çeşitli uyuşturucu maddeler ve ekipmanlar ele geçirdi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

  • 13 gram esrar
  • 4 kök Hint keneviri
  • Ruhsatsız tabanca
  • Uyuşturucu kullanma aparatı
  • Hassas terazi
  • 18 tabanca fişeği
  • 6 litre sıvı gübre

Zanlının Durumu

Operasyonda gözaltına alınan H.K., işlemleri yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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