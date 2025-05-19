TBMM'de HSK ve RTÜK Üyeleri Seçimi Bu Hafta Yapılacak

TBMM Genel Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) üye seçimi için haftalık çalışmasına 20 Mayıs Salı günü başlayacak. Genel Kurul, HSK'ya 5, RTÜK'e ise 3 üye seçecek ve kanun tekliflerini görüşmeye devam edecek. HSK üyeleri, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 15 aday arasından seçilecek. Seçimlerde her bir üye için ayrı ayrı gizli oy kullanılacak ve çoğunluk sağlanamazsa ad çekme usulü uygulanacak. RTÜK üyeleri ise AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından belirlenecek.

HSK ve RTÜK Üyeleri Seçimi

HSK'ya : Yargıtay üyeleri arasından 3 , Danıştay üyeleri arasından 1 , avukatlar arasından 1 üye seçilecek.

: Yargıtay üyeleri arasından , Danıştay üyeleri arasından , avukatlar arasından üye seçilecek. RTÜK'e : AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından 3 üye seçilecek.

: AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından üye seçilecek. Her bir üye için gizli oyla seçim yapılacak.

Çoğunluk sağlanamazsa ad çekme usulü uygulanacak.

Genel Kurul Gündemi

HSK ve RTÜK üyeleri seçimlerinin ardından, Genel Kurul, ilk 10 maddesi kabul edilen Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Komisyon Gündemleri

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu , kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşecek.

, kurumların görüşecek. Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Marmara Teknokent AŞ (MARTEK) 'nin bilanço ve netice hesapları ele alınacak.

'nin bilanço ve netice hesapları ele alınacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Kanun Teklifleri ve Düzenlemeler

Kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık olması halinde, personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek .

. Yükseköğretim kurumlarında sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, dolu öğretim elemanı kadrosunun %2'sini geçemeyecek .

. Nüfusu 50 bin ve üzerinde olan belediyelerin sınırına 5 bin metreden daha yakın olan belediye ve köylerin tüzel kişiliği , gerekli durumlarda kaldırılarak belediyeye katılacak.

, gerekli durumlarda kaldırılarak belediyeye katılacak. Milli Savunma Üniversitesi rektörü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu , çalışma takvimini belirleyecek.

, çalışma takvimini belirleyecek. Trafik cezalarının artırılmasına yönelik kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunulacak.

Siyasi Partilerin Grup Toplantıları

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.