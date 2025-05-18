DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret

Linet'i savunan Rektör Bostancı'ya Tepki: İstifa et
Linet'i savunan Rektör Bostancı'ya Tepki: İstifa et
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray!
2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray!
Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele raflara yansıyor
Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele raflara yansıyor
İsrail, Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail, Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Hafta içi kaymakam, hafta sonu turizm rehberi
Hafta içi kaymakam, hafta sonu turizm rehberi
Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede
Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede
Hazine Bakanlığı: Londra'daki iddialar asılsız ve gerçek dışı
Hazine Bakanlığı: Londra'daki iddialar asılsız ve gerçek dışı
Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!
Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!
Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!
Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!
Alışveriş fişlerindeki gizli tehlike: Sağlığınız riskte!
Alışveriş fişlerindeki gizli tehlike: Sağlığınız riskte!
Özel Okullarda 403 Öğrencinin Diploması İptal Edildi
Özel Okullarda 403 Öğrencinin Diploması İptal Edildi
Ankara'da 19 Mayıs'ta Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?
Ankara'da 19 Mayıs'ta Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?
Malatya'da Başıboş Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı
Malatya'da Başıboş Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Hakan Fidan Sırbistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
Hakan Fidan Sırbistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
TDT Gayriresmi Zirvesi Budapeşte'de Başlıyor
TDT Gayriresmi Zirvesi Budapeşte'de Başlıyor
SGK 95 Yeni İlacı Geri Ödeme Listesine Ekledi
SGK 95 Yeni İlacı Geri Ödeme Listesine Ekledi
İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyasıyla 62 Bin Yapı Dönüşüyor
İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyasıyla 62 Bin Yapı Dönüşüyor
19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de Raylı Sistemler Ücretsiz
19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de Raylı Sistemler Ücretsiz
Çanakkale Ayvacık'ta 4.4 Şiddetinde Deprem Korkuttu
Çanakkale Ayvacık'ta 4.4 Şiddetinde Deprem Korkuttu
Cevdet Yılmaz'dan Doğalgaz Açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan Doğalgaz Açıklaması
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yağışlı Pazar Günü
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yağışlı Pazar Günü
Türkiye'de Konut Satışlarında Yeni Rekor Beklentisi
Türkiye'de Konut Satışlarında Yeni Rekor Beklentisi
Küçükbaş Hayvan Sayısı Artacak, Et Fiyatları Ucuzlayacak
Küçükbaş Hayvan Sayısı Artacak, Et Fiyatları Ucuzlayacak
Altun ve Suriye Enformasyon Bakanı Telefonla Görüştü
Altun ve Suriye Enformasyon Bakanı Telefonla Görüştü
Yıldıray Oğur'dan Çarpıcı İntihal Tez İddiası
Yıldıray Oğur'dan Çarpıcı İntihal Tez İddiası
Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşüyor!
Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşüyor!
'Tek Bir Afetzede Kardeşimizi Açıkta Bırakmayacağız'
'Tek Bir Afetzede Kardeşimizi Açıkta Bırakmayacağız'
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret

DEM Parti İmralı Heyeti, PKK'nın fesih kararı sonrası terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 20:13, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 21:14
Yazdır
DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesinin ardından DEM Parti heyeti tarafından İmralı'ya ilk ziyaret gerçekleştirildi. Heyette yer alan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Avukat Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüştü. Buldan ve Erol, 21 Nisan tarihinde de İmralı Adası'nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Son ziyaret ile Terörsüz Türkiye sürecinde yüz yüze 5. temas sağlandı.

Ziyaretin ardından DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Süreçteki Gelişmeler

  • 27 Şubat'ta gerçekleştirilen ziyaretin ardından Öcalan'dan terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve fesih çağrısı geldi.
  • PKK'nın 5-7 Mayıs tarihlerindeki kongresi sonrasında alınan fesih ve silah bırakma kararının ardından yapılan ilk görüşmede sürece ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Sürecin Başlangıcı

Süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başladı. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yaptı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber