DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesinin ardından DEM Parti heyeti tarafından İmralı'ya ilk ziyaret gerçekleştirildi. Heyette yer alan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Avukat Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüştü. Buldan ve Erol, 21 Nisan tarihinde de İmralı Adası'nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Son ziyaret ile Terörsüz Türkiye sürecinde yüz yüze 5. temas sağlandı.

Ziyaretin ardından DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Süreçteki Gelişmeler

27 Şubat 'ta gerçekleştirilen ziyaretin ardından Öcalan'dan terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve fesih çağrısı geldi.

'ta gerçekleştirilen ziyaretin ardından Öcalan'dan terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve fesih çağrısı geldi. PKK'nın 5-7 Mayıs tarihlerindeki kongresi sonrasında alınan fesih ve silah bırakma kararının ardından yapılan ilk görüşmede sürece ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Sürecin Başlangıcı

Süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başladı. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yaptı.



