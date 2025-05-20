Dolar günü yatay seyirle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,8260 38,8270 38,8280 38,8290 Avro 43,4290 43,4300 43,7910 43,7920 Sterlin 51,5700 51,5800 51,9600 51,9700 İsviçre frangı 46,3600 46,3700 46,7400 46,7500 ANKARA ABD doları 38,7960 38,8760 38,7980 38,8780 Avro 43,3890 43,4690 43,7510 43,8310 Sterlin 51,5100 51,7200 51,9000 52,1100