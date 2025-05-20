Dolar günü yatay seyirle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 38,82 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 17:30, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 17:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,8260
|38,8270
|38,8280
|38,8290
|Avro
|43,4290
|43,4300
|43,7910
|43,7920
|Sterlin
|51,5700
|51,5800
|51,9600
|51,9700
|İsviçre frangı
|46,3600
|46,3700
|46,7400
|46,7500
|ANKARA
|ABD doları
|38,7960
|38,8760
|38,7980
|38,8780
|Avro
|43,3890
|43,4690
|43,7510
|43,8310
|Sterlin
|51,5100
|51,7200
|51,9000
|52,1100