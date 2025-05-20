Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yatay bir seyirle 9.666,18 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 9.668,36 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,18 puan ve yüzde 0,02 azalışla 9.666,18 puana indi.

Sektörel Performanslar

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

yüzde 0,05 değer kaybetti. Holding endeksi yüzde 0,12 arttı.

yüzde 0,12 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,83 ile inşaat oldu.

oldu. En fazla kaybettiren ise yüzde 1,13 ile ticaret sektörü oldu.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

ABD'nin kredi notunun düşürülmesinin ardından artan risk algısına karşın, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve ABD'nin partnerleriyle olan ticari müzakerelerine yönelik iyimserliklerin etkisiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Günün Takip Edilecek Verileri ve Teknik Seviyeler

Yurt içinde: Konut fiyat endeksi , kısa vadeli dış borç istatistikleri, tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi takip edilecek.

, kısa vadeli dış borç istatistikleri, tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi takip edilecek. Yurt dışında: Avro Bölgesi'nde cari denge ve tüketici güven endeksi izlenecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 seviyeleri destek, 9.700 ve 9.800 puan ise direnç konumunda bulunuyor.