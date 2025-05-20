Minguzzi cinayetinde 'bıçak' yasa dışı sayılmadı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, B.B. hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma açıldığı ve bıçakla ilgili kriminal inceleme yapıldığı belirtildi. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt ve yeşil plastik kabzalı olduğu ifade edildi.

Bıçağın sahip olduğu özellikler bakımından Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da belirtilen yasak niteliğini taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi. Kararda, gelen rapora göre suçun yasal unsurlarının oluşmadığı vurgulanarak, kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.



