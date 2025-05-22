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BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı. Bankacılık ve holding endekslerinde artış yaşanırken, yatırımcılar TCMB Enflasyon Raporu'nu bekliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 10:06, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 10:07
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BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,56 yükselişle 9.451,26 puandan başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kaybederek 9.398,93 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,33 puan ve yüzde 0,56 artışla 9.451,26 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde 0,36 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,52 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,52 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'deki kapsamlı vergi tasarısının ülkenin bütçe açığını artırabileceği ve mali istikrarı etkileyebileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor. ABD tarafında yaşanan belirsizlikler ülkede tahvil faizlerinin yükselmesine neden olurken, bu durum küresel piyasalarda satış baskısı yaratıyor.

TCMB Enflasyon Raporu ve Beklentiler

Bugün yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunda olacak. Analistler, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı sunum ve sorulara vereceği cevapların yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

Enflasyon Tahminleri

  • 2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
  • 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahmini korunuyor.
  • Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e gerilemesi ve orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması hedefleniyor.
  • 2025 yılı için enflasyon tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları yüzde 19 ve yüzde 29.
  • 2026 yılı için ise yüzde 6 ve yüzde 18.

Piyasa Takvimi ve Teknik Seviyeler

Bugün yurt içinde TCMB'nin yılın 2. Enflasyon Raporu'nun yanı sıra kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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