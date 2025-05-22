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Okul bahçesinde arkadaşını bıçaklayan liseli gözaltında

Sultanbeyli'de okul bahçesinde arkadaşını bıçakla yaralayan lise öğrencisi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 16:49, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 16:48
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Okul bahçesinde arkadaşını bıçaklayan liseli gözaltında

Hasanpaşa Mahallesi'ndeki bir lisenin bahçesinde 11. sınıf öğrencisi, teneffüs sırasında aralarında husumet olduğu iddia edilen bir arkadaşını bıçaklayarak kaçtı.

Olayın ardından hastaneye götürülen yaralı öğrenci tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaçan öğrenci polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından lise öğrencisi adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, öğrencinin arkadaşını bıçakladıktan sonra kaçarak uzaklaşması, okul bahçesindeki diğer öğrencilerin de peşinden koşması yer alıyor.

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