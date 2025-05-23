Üst düzey kamu görevlerinde kapsamlı değişiklik yapıldı

ATAMA KARARLARI

- Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Kalp ve Damar Cerrahisi Üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebuzer AYDIN,

- Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Tıbbi Biyokimya Üyeliğine, Binini Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet BELCE,

- Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin ÖZ,

- Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat ELEVLİ,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince Uzm. Dr. Furkan KILIÇ atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Pınar DEMİR ER atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Enstitüsü Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayşenur ÇOBAN atanmıştır.

22 Mayıs 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat CAVUNT atanmıştır.

Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri ile 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince Suat ÜNAL atanmıştır.

22 Mayıs 2025

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı;

- Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Ali YILMAZ, görevden alınmış,

- Vergi Başmüfettişliğine, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Arif Hakkı BATUR, atanmıştır.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. Zeki ERASLAN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;

- Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet TÜRKMEN,

- Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal GÜR,

- Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim YAŞAR,

- Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati YENER,

- Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati TELEFONCU,

- İğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet CANLI,

- Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan BAŞYİĞİT,

- Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin TEPE,

görevden alınmış,

- Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Ali KATİPOĞLU,

- Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serdal ŞİMŞEK,

- Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Vedat KAYA,

- Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Elif ÖZBEK,

- Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fatih ERDOĞAN,

- Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Faruk KAHRAMAN,

- Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Özgür TOKGÖZ,

- Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa YILMAZ,

- Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi GÜNEY,

- İğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aziz GÜN, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;

- Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan TEVKE,

görevden alınmış,

- Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf TÜFEKÇİ,

- Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim AKMEŞE,

- Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aytekin YILMAZ, atanmıştır.

22 Mayıs 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI