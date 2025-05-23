Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 düşüşle 9.461,18 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 9.475,21 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,04 puan ve yüzde 0,15 azalışla 9.461,18 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi ise yüzde 0,23 azaldı.

Sektör Endeksleri ve Piyasa Gelişmeleri

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,02 ile inşaat oldu.

oldu. En fazla kaybettiren ise yüzde 2,35 ile spor sektörü olarak kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimi tasarısı ve uyguladığı ticaret politikaları ülkede ekonominin gidişatı üzerinde soru işaretleri oluştururken, bu durum küresel piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmasının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Kredi Garanti Fonu'nu önemsediğini vurgulayarak, "Bu noktada adım atıp, Kredi Garanti Fonu'ndan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız. Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bu adımı atmaya mecburuz." dedi.

Kredi Garanti Fonu ve Yeni Destek Paketi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devreye alınacak yeni destek paketi kapsamında Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet sağlanacak. Bakanlık, imalatçı KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümeye katkısını artırmak ve rekabet güçlerini pekiştirmek amacıyla uygun maliyetli ve erişilebilir finansman imkanı sunacak. Protokol aşaması tamamlanan destek paketinin kısa süre içinde kullanıma açılması planlanıyor.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Analistler, söz konusu gelişmeye yönelik atılacak adımların ve konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu belirtti. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceği ifade edildi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 seviyeleri destek, 9.600 ve 9.700 puan ise direnç konumunda bulunuyor.