Kamu Görevlileri Adına İkiz E-İmza Çıkaranlara Büyük Operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/104060 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme suçlarına ilişkin önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş Bayi/Ofisler üzerinden 33 Kamu Görevlisi adına ikiz E-İmza çıkartmak suretiyle kurumlarının sistemine yetkisiz erişim sağlayan ve bu yolla menfaat temin eden şüpheli şahıslara yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Operasyonun Detayları

Toplam 71 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmiştir.

yönelik operasyon düzenlenmiştir. 60 mevcutlu , 11 ikmalen olmak üzere işlem yapılmıştır.

, olmak üzere işlem yapılmıştır. 58 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

yakalanarak gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli şahsın yurtdışında olduğu tespit edilmiştir.

yurtdışında olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların ilimize sevki sağlanmakta olup, firari şahıslara yönelik çalışmalar halen devam etmektedir.

Kamuoyuna Duyuru

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.