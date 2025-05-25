İzmir'de düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Öte yandan Mehmet Fatih Baltacı'nın İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yaptığı belirtildi.

Buradaki tedavilerinin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Baltacı'nın ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Yahşelli Mahallesi'nde bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı.

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