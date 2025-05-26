Altın Fiyatlarında Düşüş! Gram Altın 4.190 TL'ye Geriledi

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gramı, günü yüzde 1,9 artışla 4 bin 203 lira seviyesinde tamamladı. Yeni haftada ise saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 4 bin 190 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 900 lira, Cumhuriyet altını ise 27 bin 490 lira seviyesinden satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 3 bin 340 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda Belirsizlik ve Jeopolitik Gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik sıklıkla değişen gümrük vergisi açıklamalarının yarattığı belirsizliklerle varlık fiyatları haftaya karışık bir seyirle başladı. Trump, AB'ye 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 vergi uygulanması yönündeki önerisini, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı telefon görüşmesi sonrası 9 Temmuz'a erteledi.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Ertelemenin kısa vadede risk iştahını destekleyerek güvenli liman varlıklara olan talebi azalttığı, ancak Trump'ın öngörülemez politikalarının fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 367 insansız hava aracı ve füze ile düzenlediği geniş çaplı saldırı bölgedeki jeopolitik gerginliği artırdı.

bölgedeki jeopolitik gerginliği artırdı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerine işaret ederek, "Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor." ifadesini kullandı.

uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerine işaret ederek, "Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor." ifadesini kullandı. Devam eden tarife belirsizlikleri ile jeopolitik gerilimlerin güvenli liman varlıklara olan talepleri canlı tuttuğu vurgulandı.

Piyasa Takvimi ve Teknik Seviyeler

Bugün yurt içinde veri gündemi sakin seyrederken, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 300 dolar seviyesi destek, 3 bin 360 dolar seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor.



