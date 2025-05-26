AK Parti MKYK Toplantısı Erdoğan Başkanlığında Başladı
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda terörle mücadele ve yeni anayasa çalışmaları ele alınıyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 16:36, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 16:37
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.10'da başladı. Gündemde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sunumu, 'Terörsüz Türkiye' konusu, yeni anayasa çalışmaları ve TBMM faaliyetleri yer alıyor. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
Toplantı Gündemi
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sunumu
- 'Terörsüz Türkiye' gündemi
- Yeni anayasa çalışmaları
- TBMM çalışmaları
Toplantı Sonrası Açıklama
Toplantının ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in gündeme ilişkin açıklama yapması bekleniyor.