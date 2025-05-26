AK Parti MKYK Toplantısı Erdoğan Başkanlığında Başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.10'da başladı. Gündemde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sunumu, 'Terörsüz Türkiye' konusu, yeni anayasa çalışmaları ve TBMM faaliyetleri yer alıyor. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Toplantı Gündemi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 'ın sunumu

'ın sunumu 'Terörsüz Türkiye' gündemi

gündemi Yeni anayasa çalışmaları

TBMM çalışmaları

Toplantı Sonrası Açıklama

Toplantının ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in gündeme ilişkin açıklama yapması bekleniyor.