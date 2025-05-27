Papara'ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Bakan Açıklama Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "yasa dışı bahis" suçuna yönelik Papara Elektronik Para AŞ'ye düzenlenen operasyon hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Yerlikaya, Papara AŞ'nin de dahil olduğu 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracı, 74 araç ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konulduğunu açıkladı. Bu operasyon, yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da "yasa dışı bahis" suçuna yönelik Papara Elektronik Para AŞ'ye eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 13 şüphelinin yakalandığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Papara sistemlerinde yasa dışı bahis amacıyla suç geliri finansmanının sağlandığı tespit edildi.

MASAK Raporu Bulguları

26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi.

adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi. 12 milyar 879 milyon 558 bin TL işlem tutarı tespit edildi.

işlem tutarı tespit edildi. Bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı saptandı.

aktarıldığı saptandı. Söz konusu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 kişiye ait kripto cüzdan hesaplarına para transferi yapıldığı ortaya çıktı.

Mücadele ve Tebrikler

Bakan Yerlikaya, İstanbul Valisi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürü, kahraman polisler ve MASAK çalışanlarını tebrik etti. "Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur." ifadesini kullanan Yerlikaya, vatandaşların güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

Ayrıca, operasyona ilişkin görüntüler de sosyal medya hesabından paylaşıldı.