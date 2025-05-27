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BIST 100 Endeksi Güne Yatay Başladı: Piyasalarda Son Durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay başladı. Bankacılık ve holding endekslerinde hafif değişimler yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 10:16, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 10:14
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BIST 100 Endeksi Güne Yatay Başladı: Piyasalarda Son Durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 9.344,47 puandan başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 9.345,15 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,68 puan ve yüzde 0,01 azalışla 9.344,47 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,98 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,91 ile tekstil oldu.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Küresel piyasalar, ABD'nin değişken tarife politikası ve tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Takip Edilecek Veriler

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtiyor. Yurt dışında ise aşağıdaki veriler takip edilecek:

  • Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi
  • ABD'de dayanıklı mal siparişleri
  • New York Fed tüketici güven endeksi
  • Dallas Fed imalat sanayi endeksi

BIST 100 Endeksinde Teknik Seviyeler

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyeleri destek, 9.400 ve 9.500 puan ise direnç konumunda bulunuyor.


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