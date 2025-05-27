İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlanıyor

"Neler Oluyor Bize", "Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda", "Sarılınca Sana" eserleriyle müzikseverlerin beğenisini kazanan sanatçının cenaze törenine, ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Sunay Akın'ın sunuculuğunu yaptığı törende kürsüye ilk olarak sanatçının çocukları Melis ile Fuat Şeşen çıktı.

Fuat Şeşen, babalarının onu tanıyan ya da tanımayan birçok insanda kendine yer edinmiş bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, "Tedavisi boyunca başta Prof. Dr. Recep Demirağ ve Prof. Dr. Nedim Turan başta olmak üzere bizden bilgilerini esirgemeyen bütün doktorlarına, hemşirelere ve hastane çalışanlarına, 5 yıllık zorlu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan bütün çalışma arkadaşlarına, yakınlarına, dostlarına ve bugün burada olan, olmayan tüm sevenlerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da Türkiye'nin çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettiğini belirterek, "Bu aralar kendimi çok kötü hissediyorum. Çok değerli üstatlarımızı kaybediyoruz ve onların törenlerine katılmam gerekiyor. Hayranlık duyduğumuz, hayallerimizi süsleyen, onların müzikleriyle, eserleriyle büyüdüğümüz insanların cenazelerine, törenlerine, vefatlarına şahitlik etmek gerçekten benim için çok zor. Devletimizin, milletimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Sanatçı Erol Evgin, İlhan Şeşen'le 60 yıla yaklaşan arkadaşlıkları olduğundan bahsederek, "1968'de Yarasalar grubunun solistiydim ben. Yıl sonuna doğru 45'lik plak yapmaya heveslendim. Artık orkestra şarkıcılığı yapamayacağım bir devreye giriyordum. Benden sonra İlhan geldi. Yarasalar grubunun solisti oldu. Piyanistimiz de Melih Kibar'dı. Işıklar içinde uyusun ikisi de. Uzun yıllar boyunca hep yollarımız kesişti, arkadaşlığımız devam etti. Birlikte Popüler Müzik Sanatı Vakfı'nda çalıştık" şeklinde konuştu.

Usta sanatçının yeğeni Burhan Şeşen de amcasıyla binlerce kez sahneye çıktıklarını anımsatarak, "Müziğe başlamamda, hayata bakışımda o kadar büyük etkisi vardı ki. Acıbadem'deki evlerine her hafta sonu giderdim ve benim için bir abi, bir baba, yol gösteren bir öğretmendi. Amcam ancak ben öldüğüm zaman ölmüş olacak. Onun bütün şarkılarını hayatım boyunca elimizden geldiği kadar daha da fazla kitlelere tanıtmaya ve onun gibi yaşamaya, onun gibi adam olmaya devam edeceğim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Şeşen'in naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek

Törende Vedat Sakman, Cem Özer, Dilhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Erhan Aksoylu, Sarper Semiz, Akın Aral, Burcu Ulusoy, Sadettin Ademoğlu, Can Adıgüzel ve Adem Çağlayan da konuşma yaptı.

İlhan Şeşen'in cenazesi, dostlarının sahne üzerinde yorumladığı "Ankara'dan Abim Geldi" şarkısı eşliğinde uğurlandı.

Usta sanatçı, öğle vaktini müteakip Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.