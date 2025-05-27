TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli ile Görüşecek

Dışişleri Bakanlığı 2025'te de meslek memuru alacak: YDS belgesi önemli
Dışişleri Bakanlığı 2025'te de meslek memuru alacak: YDS belgesi önemli
Erdoğan: Kamu Malının İstismarına Asla İzin Vermeyiz
Erdoğan: Kamu Malının İstismarına Asla İzin Vermeyiz
Ticaret Bakanlığı'ndan Anne Sütü Satışına Yasak!
Ticaret Bakanlığı'ndan Anne Sütü Satışına Yasak!
Devlet Bahçeli: Ülkücü Şehitler Kahramanlık Timsalidir
Devlet Bahçeli: Ülkücü Şehitler Kahramanlık Timsalidir
Rekabet Kurulu'ndan 4 Firmaya Yüksek İdari Para Cezası
Rekabet Kurulu'ndan 4 Firmaya Yüksek İdari Para Cezası
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Darbe Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Darbe Açıklaması
OGM'nin 3 Bin 477 Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Açıklandı
OGM'nin 3 Bin 477 Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Açıklandı
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başladı
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başladı
Papara'ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Bakan Açıklama Yaptı
Papara'ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Bakan Açıklama Yaptı
Bakan Kurum: Umudu yeniden canlandırıyoruz
Bakan Kurum: Umudu yeniden canlandırıyoruz
İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 58 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 58 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
TCDD Tren Makinisti Kursuna 140 Kursiyer Alacak
TCDD Tren Makinisti Kursuna 140 Kursiyer Alacak
Emniyet Personeline Kınama Cezası Hükmü İptal Edildi
Emniyet Personeline Kınama Cezası Hükmü İptal Edildi
16 İlde Siber Suç Operasyonu: 171 Şüpheli Yakalandı
16 İlde Siber Suç Operasyonu: 171 Şüpheli Yakalandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Zonguldak'ta FETÖ Operasyonu: Yarbay Tutuklandı
Zonguldak'ta FETÖ Operasyonu: Yarbay Tutuklandı
Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Kalkanı Zorunlu Hale Geldi
Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Kalkanı Zorunlu Hale Geldi
Sarıyer'de Anaokulu Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu
Sarıyer'de Anaokulu Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu
KİPTAŞ ve İSTAÇ Başkanları tutuklandı
KİPTAŞ ve İSTAÇ Başkanları tutuklandı
Adalet Bakanlığı İsteğe Bağlı Nakil Başvuru Şartları
Adalet Bakanlığı İsteğe Bağlı Nakil Başvuru Şartları
Kaybolan İl Müdür Yardımcısı Ölü Bulundu
Kaybolan İl Müdür Yardımcısı Ölü Bulundu
Isparta'da ormanlara giriş yasağı
Isparta'da ormanlara giriş yasağı
Sivas'ta Kömür Ocağında Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı
Sivas'ta Kömür Ocağında Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bingöl'de 3,9 Şiddetinde Deprem Korkuttu
Bingöl'de 3,9 Şiddetinde Deprem Korkuttu
Narin Güran Davasında Mahkeme Kararı Kesinleşti
Narin Güran Davasında Mahkeme Kararı Kesinleşti
Ömer Çelik'ten MKYK Gündemi: Suriye ve Terörsüz Türkiye
Ömer Çelik'ten MKYK Gündemi: Suriye ve Terörsüz Türkiye
3,8 Milyar TL Küçükbaş Hayvancılık Desteği Ödemesi Başladı
3,8 Milyar TL Küçükbaş Hayvancılık Desteği Ödemesi Başladı
Aday Memurlara Etik Eğitimi ve Sınavlarda Yeni Dönem
Aday Memurlara Etik Eğitimi ve Sınavlarda Yeni Dönem
Erdoğan: Yetkisini Kötüye Kullananın Gözünün Yaşına Bakmayız
Erdoğan: Yetkisini Kötüye Kullananın Gözünün Yaşına Bakmayız
'Ağzını yırtarız' diyen Özel'e Eski Çatalca Müftüsünden yanıt
'Ağzını yırtarız' diyen Özel'e Eski Çatalca Müftüsünden yanıt
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli ile Görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Grubu'ndaki makamında önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 14:23, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 14:24
Yazdır
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli ile Görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, partisinin TBMM Grubu'ndaki makamında yarın ziyaret edecek. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, Bahçeli'yi, partisinin TBMM Grubu'ndaki makamında yarın saat 13.00'te ziyaret edeceği bildirildi. Bu önemli görüşme, siyasi gündemde dikkatle takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor. Ziyaretin detayları ve gündeme dair açıklamalar, kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber