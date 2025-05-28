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BIST 100 Endeksi Güne Yatay Başladı, Piyasalarda Beklentiler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay başladı. Bankacılık endeksi yükselirken, tekstil deri sektörü en çok kaybettiren oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 10:35, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 10:33
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BIST 100 Endeksi Güne Yatay Başladı, Piyasalarda Beklentiler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 9.210,72 puandan başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,41 değer kaybederek 9.213,58 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,86 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.210,72 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, holding endeksi ise yatay seyretti.

Sektör Endekslerinde Son Durum

  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
  • En fazla kaybettiren ise yüzde 1,33 ile tekstil deri sektörü olarak öne çıktı.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD ile önemli ticaret ortakları arasındaki ticaret savaşının bir miktar soğuması ve gelecek döneme ilişkin iyimserliklerle risk iştahı artarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Takip Edilecek Veriler ve Teknik Seviyeler

  • Yurt içinde ekonomik güven endeksi
  • Yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları ve Almanya'da işsizlik oranı

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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