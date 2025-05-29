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Künefeci maskesiyle 40 milyonluk FETÖ finansmanı ortaya çıktı

İzmir'de bir künefe zinciri üzerinden FETÖ'ye 40 milyon lira aktarıldığı ortaya çıktı! İzmir merkezli 5 ilde künefe zincirine yönelik FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 13:56, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 13:59
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Künefeci maskesiyle 40 milyonluk FETÖ finansmanı ortaya çıktı

İzmir merkezli 5 ilde bir künefe zincirine yönelik FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, paravan olarak kullanılan künefecinin piyasadan fatura toplayıp devletten vergi kaçırdığı, bu paraların da terör örgütüne ve örgüt üyelerine aktarıldığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Ayrıca, MASAK'ın incelemeleri sonucu şüphelilerin künefeci aracılığıyla örgüte 40 milyon liralık finansman sağladıkları belirlendi. Şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı tespit edildi.

Operasyonun Detayları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PYD'nin güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir künefe zinciri ile ilgili çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) elde edilen verilerin incelenmesiyle, örgüt adına fon toplayan veya sağlayan, ifade ve teşhislerde adı geçen, ayrıca örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyallerde suç unsurları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonun Gerçekleştiği İller

  • İzmir
  • İstanbul
  • Hatay
  • Gaziantep
  • Manisa

Ele Geçirilenler ve Gözaltılar

  • 100 bin TL
  • 33 cumhuriyet altını
  • 2 gram altın
  • Çok sayıda dijital materyal ve doküman

Vergi Kaçakçılığı ve Finansman Sağlama

MASAK'ın incelemeleri sonucunda, şüphelilerin paravan olarak kullanılan künefeci aracılığıyla piyasadan fatura toplayıp devletten vergi kaçırdığı ve bu paraların terör örgütüne aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin toplamda 40 milyon liralık finansman sağladıkları belirlendi.

Yurt Dışına Kaçan Şüpheliler

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi.


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