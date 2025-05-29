İnfaz Düzenlemesi Meclise Sunuluyor: Cezaevlerinde Değişiklik
AK Parti'nin hazırladığı yeni infaz düzenlemesi, cezaevlerindeki doluluğu azaltmayı ve adalet sistemini etkinleştirmeyi hedefliyor. Paket Meclis'te görüşülecek.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 14:45, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 14:46
Uzun zamandır konuşulan infaz düzenlemesi ile ilgili paket, bugün saat 15.00'te Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Yeni infaz düzenlemelerini içeren ve hükümlü ile tutuklulara yönelik önemli değişiklikler barındıran 10. Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Cezaevlerindeki doluluğun azaltılması ve adalet sisteminin etkinleştirilmesi amacıyla hazırlanan paketin, bayram öncesi yasalaşması bekleniyor.
İnfaz paketi bugün Meclis'e geldi ve kritik saat açıklandı.
Kritik Saat Açıklandı
- AK Parti, infaz düzenlemesi ile ilgili kanun teklifini saat 15.00'te Meclis Başkanlığı'na sunacak.