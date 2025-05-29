İnfaz Düzenlemesi Meclise Sunuluyor: Cezaevlerinde Değişiklik

Uzun zamandır konuşulan infaz düzenlemesi ile ilgili paket, bugün saat 15.00'te Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Yeni infaz düzenlemelerini içeren ve hükümlü ile tutuklulara yönelik önemli değişiklikler barındıran 10. Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Cezaevlerindeki doluluğun azaltılması ve adalet sisteminin etkinleştirilmesi amacıyla hazırlanan paketin, bayram öncesi yasalaşması bekleniyor.

İnfaz paketi bugün Meclis'e geldi ve kritik saat açıklandı.

Kritik Saat Açıklandı