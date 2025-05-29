Sınıf arkadaşının boğazını sıktığı Yusuf, yoğun bakımda

Konya'da yaşanan üzücü bir olayda, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencileri arasında bir tartışma çıktı. Yusuf T. ile sınıf arkadaşı İ.Ç. arasında yaşanan bu tartışma sırasında, iddiaya göre İ.Ç., Yusuf T.'nin boğazını sıktı. Bu olayın ardından Yusuf T. fenalaşarak yere yığıldı ve okul yönetimi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf T., burada yoğun bakıma alındı. Yusuf T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayın Detayları

Olay, öğle saatlerinde ilkokulda meydana geldi.

Tartışma sırasında iddiaya göre İ.Ç., Yusuf T.'nin boğazını sıktı.

Yusuf T. fenalaşarak yere yığıldı ve hemen hastaneye kaldırıldı.

Yusuf T., yoğun bakımda tedavi altına alındı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Soruşturma Başlatıldı

Yaşanan bu üzücü olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürdürülüyor.