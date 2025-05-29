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Seyir halindeki otomobile tüfekli saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki bir otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 18:32, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 18:32
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Seyir halindeki otomobile tüfekli saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 16.30 sıralarında Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü olay yerinde yaşamını yitirirken, 1'i ise yaralandı. Şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Jandarma ekipleri, saldırgan ya da saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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