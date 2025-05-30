BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,21 değer kaybederek 9.059,85 puana geriledi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110 puan ve yüzde 0,21 azalışla 9.059,85 puana indi. Toplam işlem hacmi ise 33,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,17, holding endeksi ise yüzde 0,93 değer kaybetti.

Sektör Endeksleri ve Piyasa Gelişmeleri

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,9 ile inşaat sektörü oldu.

sektörü oldu. En fazla kaybettiren ise bankacılık sektörü olarak öne çıktı.

Küresel ve Yurt İçi Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalar, gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler ve açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izliyor. Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüme gösterdi.

Analist Görüşleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Almanya'da enflasyon, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyeleri destek, 9.200 ve 9.300 puan ise direnç konumunda bulunuyor.