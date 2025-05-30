Narin Güran Davasında Dördüncü Duruşma
Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili açılan davada, suçluyu kayırma suçlamasıyla yargılanan sanıklar ve çocukların dördüncü duruşması yapıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UCİM avukatları da hazır bulundu. Savcı mütalaasını okudu, sanıklar ve avukatları savunmalarını sundu.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin açılan davada, 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına devam ediliyor. Bu kapsamda, tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.
Duruşma Süreci
Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.
Dördüncü Duruşma Detayları
- Davanın dördüncü duruşması kapalı olarak gerçekleştirildi.
- 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları duruşmada hazır bulundu.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları da duruşmaya katıldı.
- Duruşma, Cumhuriyet savcısının esas hakkında hazırladığı mütalaayı okumasıyla başladı.
- Mütalaaya ilişkin olarak 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk savunmalarını sundu.
- Sanıklar ile suça sürüklenen çocukların avukatları da savunma yaptı.