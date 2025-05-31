Gümüşhane İdare Mahkemesi Kuruldu
Adalet Bakanlığı, 29 Mayıs 2025 tarihli kararla Gümüşhane'de idare mahkemesi kurulmasına onay verdi. Mahkemenin yargı çevresi Gümüşhane ve Bayburt illerinin mülki sınırlarını kapsayacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 00:07, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 00:09
Adalet Bakanlığından:
İDARE MAHKEMESİNİN KURULMASINA ve YARGI ÇEVRESİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38 inci maddesinin 1/a bendi ile 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları uyarınca İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının olumlu görüşleri alınarak 29.05.2025 tarihli ve E-43807993-601.01-318 sayılı Bakan Oluru ile;
-Gümüşhane ilinde idare mahkemesi kurulmasına ve yargı çevresinin "Gümüşhane ve Bayburt illerinin mülki sınırları" olarak belirlenmesine karar verilmiştir.