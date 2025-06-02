Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine Toplanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısında yargı paketi, terörsüz Türkiye süreci, Gazze ve ekonomik gelişmeler görüşülecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 07:20, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 07:35
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda 10. Yargı Paketi, "Terörsüz Türkiye" süreci, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin masaya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Saat 14.00'te "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenecek programın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te başlaması planlanan kabine toplantısına başkanlık edecek.
Kabine Toplantısının Gündem Maddeleri
- 10. Yargı Paketi
- "Terörsüz Türkiye" süreci
- İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları
- Ekonomik gelişmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Programı
- Saat 14.00: "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programı - Etimesgut Havaalanı
- Program sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçiş
- Saat 15.00: Kabine toplantısı