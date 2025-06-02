Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine Toplanıyor

Kabine , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde gerçekleşecek toplantıda 10. Yargı Paketi , "Terörsüz Türkiye" süreci, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin masaya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Saat 14.00'te "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenecek programın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te başlaması planlanan kabine toplantısına başkanlık edecek.

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