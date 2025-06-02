Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda yargı paketi, terörsüz Türkiye süreci, Gazze ve ekonomik gelişmeler görüşülecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 15:44, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 15:45
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.32'de başladı.
Kabine Toplantısının Gündem Maddeleri
- 10. Yargı Paketi
- "Terörsüz Türkiye" süreci
- İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları
- Ekonomik gelişmeler