TBMM Başkanlığı Seçiminde 5 Aday Yarışıyor
TBMM Başkanlığı için 5 aday yarışıyor. Seçimde üçte iki çoğunluk aranacak, oylama gizli yapılacak.
AK Parti, TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi. CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ı; DEM Parti, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ı; İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı'yı; Yeni Yol Partisi ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'ı meclis başkanı adayı olarak TBMM'ye bildirdi.
TBMM Başkanlığı Seçimi Süreci
TBMM Genel Kurulu'nda bugün gerçekleştirilecek ve 5 adayın yarışacağı seçim, gizli oyla yapılacak. Seçimde ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi, üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, TBMM Başkanı seçilecek.
TBMM Başkanları ve Rekorlar
- TBMM Başkanlığı bugüne kadar 30 milletvekili tarafından üstlenildi. 28. Dönem ikinci devre için Numan Kurtulmuş dışında birinin seçilmesi halinde, bu kişi 31. TBMM Başkanı olacak.
- İlk TBMM Başkanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana görev yapan başkanlar arasında en uzun süre görevde kalan isim Mustafa Abdülhalik Renda oldu. Renda, 1935'te başkan seçildikten sonra 1946'ya kadar kesintisiz olarak 11 yıl görev yaptı.
- En kısa süre görev yapan TBMM Başkanı ise 2 ay 1 haftalık göreviyle İsmet Sezgin oldu.
- En fazla TBMM Başkanı çıkaran il İstanbul oldu. Seçim çevresi İstanbul olan Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh Bozbeyli, İsmail Kahraman ve Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.