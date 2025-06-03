TBMM Başkanlığı Seçiminde 5 Aday Yarışıyor

AK Parti, TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi. CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ı; DEM Parti, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ı; İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı'yı; Yeni Yol Partisi ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'ı meclis başkanı adayı olarak TBMM'ye bildirdi.

TBMM Başkanlığı Seçimi Süreci

TBMM Genel Kurulu'nda bugün gerçekleştirilecek ve 5 adayın yarışacağı seçim, gizli oyla yapılacak. Seçimde ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi, üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, TBMM Başkanı seçilecek.

TBMM Başkanları ve Rekorlar