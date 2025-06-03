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Dolar/TL Yatay Seyirde: Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL güne yatay başladı. ABD ve Türkiye'den gelecek ekonomik veriler piyasaların odağında yer alıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 11:08, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 11:08
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Dolar/TL Yatay Seyirde: Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 39,1830 seviyesinden işlem görüyor. Dün 39,2760-39,1230 bandında hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının hemen altında 39,1920'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 39,1830 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 44,8150'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 53,0760'tan satılıyor.

Döviz Kurları ve Dolar Endeksi

Dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

ABD yönetiminin izlediği korumacı tutumun yarattığı belirsizlikler, şirket ve ekonomi otoritelerinin gelecek projeksiyonlarını oluşturmasını zorlaştırırken, bu durum doların diğer para birimleri karşısındaki değerine de yansıyor.

Piyasalarda Takip Edilen Veriler

  • Bugün JOLTS açık iş sayısı verisi ile başlayacak ve hafta boyunca açıklanacak istihdam verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.
  • Analistler, tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceği ve büyümeyi olumsuz etkileyebileceği görüşünün ABD ekonomisindeki temel risk olduğunu belirtiyor.
  • Zayıflayan istihdam piyasasının resesyon endişelerini artırabileceği ifade ediliyor.
  • Bu hafta açıklanacak veri setinin iş gücü piyasasında beklenilenin üzerinde bir soğumaya işaret etmesi durumunda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik fiyatlamaların değişebileceği öngörülüyor.

Yurt İçi Gelişmeler ve Enflasyon Beklentisi

Bugün yurt içinde açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2,10 arttığını tahmin ediyor.

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