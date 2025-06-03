Eski Vekil Aykut Erdoğdu ve 3 şüpheliye tutuklama istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine götürülen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat'ın savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, ifadeleri alınan şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüphelilerin hakimlik işlemlerinin birazdan başlaması bekleniyor.

- Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapılmıştı.

Soruşturmada, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın iş yapan kişi ve firmalardan para, araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla "komisyon" adı altında para istediği belirlenmişti.

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in de bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı tespit edilmişti.