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İktidar ve muhalefet anlaştı: 8 madde infaz düzenlemesinden çıkarılıyor

10. Yargı Paketi içerisinde yer alan infaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçerek Meclis Genel Kurulu'na geldi. 30 maddelik düzenlemeden 8 madde çıkarılıyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 20:01, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 20:03
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İktidar ve muhalefet anlaştı: 8 madde infaz düzenlemesinden çıkarılıyor

10. Yargı Paketi kapsamında yer alan infaz düzenlemesi, AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmeleri tamamlanarak Meclis Genel Kurulu'na iletildi.

NTV'nin haberine göre; düzenlemenin bayram öncesi yasalaşması konusunda iktidar ve muhalefet arasında uzlaşma sağlandı. Muhalefetin çıkartılmasını istediği 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25. maddeler tekliften çıkarılıyor.

Çıkarılan Maddeler

  • Meskun mahalde ateş etmenin cezasının 5 yıla çıkarılması öngörülüyordu. Bu suçun kişilerin toplu halde bulundukları yerlerde işlenmesi halinde ceza 1 kat artırılıyordu.
  • Kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya başka yere götüren kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu. Bu madde de çıkarılıyor.
  • Çocuk cezaevi yerine Eğitim Evi düzenlemesi de tekliften çıkarılacak.
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'yla ilgili yayın durdurma yetkisi verilmesi öngörülüyordu, bu da çıkarılan maddeler arasında.

Toplam 27 bin mahkuma tahliye yolu açan düzenlemelerin bu gece saatlerinde geçmesi bekleniyor.

Madde Madde İnfaz Düzenlemesi

Kanun Teklifinde Öne Çıkan Düzenlemeler

  • Hükümlü, 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanmak için cezasının onda birini cezaevinde geçirmek zorunda.
  • 2 yılın altındaki suçlarda en az 5 gün cezaevinde kalınacak.
  • Mükerrer suçlarda şartlı salıverme düzenlemede yer aldı. İyi hal koşuluyla cezasının 3/4'ünü çekecekler.
  • Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için konutta infazın süresi 3 yıl olacak.
  • 70 yaş üzerindekiler 4 yıl, 75 yaş üzerindekiler 5 yıl, 80 yaş üzerindekiler ise cezasının 6 yılını konutta geçirebilecek.
  • Hastalık ve engellilik hali nedeniyle yaşamını cezaevinde tek başına idame ettiremeyenlerin infazı, Adli Tıp kararıyla konutta olacak. Bu düzenlemeden terör suçluları da yararlanacak ancak ağırlaştırılmış müebbet alan darbe suçluları yararlanamayacak.


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