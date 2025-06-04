İzmir'de işçilerinin grevi 7'nci gününde

İzmir'de, Genel-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından başlatılan grev, 7'nci gününe girdi. Otobüs seferlerindeki aksaklıklar nedeniyle vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturuyor. Grevin etkisiyle toplu taşıma hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor ve vatandaşlar otobüslere binebilmek için uzun kuyruklar oluşturmak zorunda kalıyor. Bu durum, şehir içi ulaşımda büyük sıkıntılara yol açıyor.

Grev Süreci ve Etkileri

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle başlatılan grev, 23 bin işçi tarafından destekleniyor. Grevin 7'nci gününde, kent genelinde otobüs seferlerinde yaşanan aksaklıklar vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Vatandaşların Yaşadığı Sorunlar