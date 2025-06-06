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Bakan Güler'den PKK'nın Fesih Kararına Net Mesaj

Bakan Güler, PKK'nın fesih kararının hızla uygulanması gerektiğini vurguladı. Mehmetçikle buluştu, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 15:27, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 15:28
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Bakan Güler'den PKK'nın Fesih Kararına Net Mesaj

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin olarak, alınan fesih kararının vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini belirtti. İlgili kurumlarla birlikte koordineli, temkinli ve akılcı bir yaklaşımla süreci yönetmek için çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı. Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile birlikte Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçikle bir araya geldi ve Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mehmetçikle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Bayramların Önemi ve Milli Birlik

Bayramların dayanışma, hoşgörü, sevgi ve saygı duygularının pekiştiği, manevi değerlerin en üst seviyede yaşandığı özel anlar olduğunu belirten Güler, tarih boyunca milletimizin milli ve manevi değerlerinden aldığı güçle her zaman kenetlendiğini söyledi. Bu değerlerin, ülkemizin her köşesinde yaşayan herkesin ortak paydası olduğunun altını çizdi.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Bakan Güler, yakın dönemdeki en önemli gündem maddelerinden birinin Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak olduğunu vurguladı. Şanlı tarihimiz boyunca her koşulda yüksek dayanışma ile olumsuz durumların bertaraf edildiğini, bugün de bölgemizde planları olanların hesaplarının bir ve beraber olarak bozulduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanının liderliğinde atılan tarihi adımların ve yürütülen sürecin başarıyla tamamlanmasının, ülkemizin güvenliğini ve milletimizin ebedi kardeşliğini perçinleyeceğini belirtti.

  • Fesih kararının vakit kaybetmeden uygulanması gerektiği vurgulandı.
  • Sürecin koordineli, temkinli ve akılcı bir yaklaşımla yönetildiği belirtildi.
  • Terörle mücadelede elde edilen başarının en büyük payının şehitler, gaziler ve ailelerine ait olduğu ifade edildi.

Şehitler ve Gazilere Minnet

Şehit ve gazilerin canları pahasına verdikleri mücadeleyle ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunduğunu belirten Güler, kahraman şehitleri ve gazileri bir kez daha şükran ve minnetle andı, hayatta olan gazilere sağlık ve esenlikler diledi, ailelerine saygı ve şükranlarını sundu.

Hudut Güvenliği ve Hava Kuvvetleri

Hudutların en etkin tedbirlerle korunduğunu, terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini, Mavi ve Gök Vatan'da hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik faaliyetlerin başarıyla sürdürüldüğünü vurgulayan Güler, başta Kıbrıs olmak üzere birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin güvenlik, barış ve istikrarına katkı sağlandığını belirtti.

Hava Kuvvetlerinin Hedefleri

Hava Kuvvetleri'nin köklü mazisi, yetenekli personeli ve üstün donanımı ile tüm görevleri başarıyla yerine getirdiğini söyleyen Güler, hedeflerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünden ilham alarak Hava Kuvvetlerini dünyanın en kuvvetli hava ve uzay güçlerinden biri haline getirmek olduğunu ifade etti. Bu yöndeki çalışmaların artan bir ivmeyle sürdürüleceğini belirtti.

Küresel Gelişmeler ve Savunma Gücü

Yakın coğrafyamızdan başlayarak dünya genelinde küresel aktörler arasında yaşanan gerginlikler, nüfuz mücadeleleri ve çatışmaların arttığını belirten Güler, ülkemizin bulunduğu stratejik coğrafya nedeniyle savunma ve güvenlik başta olmak üzere her alanda güçlü olmak zorunda olduğumuzu vurguladı. Bakanlık olarak kahraman ordunun hem personel niteliği hem de teknolojik donanım açısından en üst düzeyde güçlendirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Mehmetçiklere Mesaj

Askerliğin milletin ruhunda ve gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Güler, Türk milletinin "ordu millet" olarak adlandırıldığını ifade etti. Geçmişten bugüne nesilden nesile aktarılan bu kutsal vatan görevinde sıranın Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklere geldiğini aktardı. Mehmetçiklerin alacakları eğitim sonrası birliklerine gönderileceğini, burada eğitim alan sözleşmeli erler ve uzman çavuşların da ordunun gücüne güç katacağını belirtti. Her bir Mehmetçiğin yüksek görev bilinciyle sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını söyledi.


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