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İsrail Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu'nu tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 15:27, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 15:27
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İsrail Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu'nu tehdit etti

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg'in aralarında yer aldığı 12 kişiyle Gazze'ye yönelik İsrail'in ambargosunu aşmak amacıyla Mısır kara sularında ilerleyen insani yardım yüklü Madleen gemisini tehdit etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşan Katz, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusuna Madleen nefret filosunun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız."

Katz, İsrail'in Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan her türlü girişime "deniz, hava ve karada harekete geçeceğini" dile getirdi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor. Yelkenli şu sıralarda Mısır kara sularında ilerliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

- Koalisyonun başka bir gemisine geçen ay İHA ile saldırılmıştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Conscience" gemisi Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

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