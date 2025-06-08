Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Akrabalar Arasında Arazi Kavgası:1 Ölü 10 Yaralı
Akrabalar Arasında Arazi Kavgası:1 Ölü 10 Yaralı
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
YKS ve LGS Öncesi Aileler Ne Yapmalı?
YKS ve LGS Öncesi Aileler Ne Yapmalı?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
Borsada Yatırımcı Rekoru: En Yoğun İlgi Karabük'ten
Borsada Yatırımcı Rekoru: En Yoğun İlgi Karabük'ten
Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık
Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık
Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
MHP: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu bir an evvel kurulmalı
MHP: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu bir an evvel kurulmalı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç araca radar cezası uygulandı?
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç araca radar cezası uygulandı?
LGS için geri sayım başladı!
LGS için geri sayım başladı!
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Bayramda Trafik Kazalarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti
Bayramda Trafik Kazalarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti
TBMM Dilekçe Komisyonunda En Çok Hangi Konular Şikayet Edildi?
TBMM Dilekçe Komisyonunda En Çok Hangi Konular Şikayet Edildi?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Antalya'da sol şeride geçmeye çalışan otomobile hızla gelen iki motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza görüntüsünü paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2 ocağa daha maalesef ateş düştü" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 21:45, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 21:46
Yazdır
Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Antalya'da Kemer yolunda sol şeride geçmeye çalışan otomobile, hızla gelen iki motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Antalya-Kemer yolu üzerinde, Büyük Çaltıcak'ı geçtikten sonraki ikinci tünel girişinde meydana gelen olayda, sol şeride geçmeye çalışan otomobile, aynı yönde hızlı şekilde gelen iki motosiklet çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletler ve üzerindeki sürücüler yola savruldu.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Motosiklette bulunan Mustafa K. (21) ve Aden Nisa B. (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer motosiklette bulunan M.Ö.D. (20) ve E.E. (18) ile otomobilde bulunan S.A. (33) ve S.A. (23) kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen iki gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası araç kamerasına yansıyan görüntülerde yola savrulan motosikletler ve yerde yatan yaralıların görüntüsü kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü 2 ocağa daha maalesef ateş düştü. Otomobil, Antalya istikametinden Kemer'e seyir halindeyken girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi. Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. (20) ve yolcu konumundaki A.N.B. (21) olay yerinde maalesef hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada otomobil ve diğer motosiklette bunulan 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Trafik kurallarına uyulmasını ve motosiklet sürücülerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi. Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Hatalı şerit değiştirmekten ve aşırı hızdan kaçınalım. Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım. Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım" ifadelerini kullandı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber