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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in Sağlık Durumu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu stabil. Tedavi süreci ve son gelişmeler haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 13:23, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 13:24
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in Sağlık Durumu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumunda dünden bu yana olumlu ya da olumsuz bir değişiklik olmadığını, hayatta kalma mücadelesinin sürdüğünü belirtti. Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor. Başhekimlik toplantı salonunda yapılan açıklamada, kazanın üzerinden yaklaşık 60 saat geçtiği hatırlatıldı. Dün ile bugün arasında iyi yönde bir gelişme olmadığı, ancak negatif yönde de bir değişiklik olmadığı ifade edildi. Mevcut tedaviyle hayatta kalma mücadelesinin devam ettiği vurgulandı.

Tedavi Süreci ve Son Durum

Prof. Dr. Topçu, Zeyrek'in tedavisinin, hasar gören organların kendini yenileyebilmesi için çok yönlü sürdüğünü belirtti. Süreç içerisinde organların iyileşmesinin beklendiğini, gerekli durumlarda oksijenlenme ve destek sağlandığını, kalbin daha iyi atması ve beynin fonksiyonlarının düzelmesi için çeşitli desteklerde bulunulduğunu söyledi. Kalbinin uzun süre durmuş olması nedeniyle organlarının yeterince beslenemediğini ve bu nedenle Zeyrek'in uyutulduğunu, şu aşamada uyandırmayı düşünmediklerini vurguladı.

Tedaviye İlişkin Açıklamalar

  • "Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz."
  • Ekibin ortak kararı olarak, şu an için hayati fonksiyonların sağlanmasına odaklanıldığı belirtildi.
  • Daha sonra uyandırma sürecinin değerlendirileceği, ilk 72 saatin ardından da uyutulmaya devam edilebileceği ifade edildi.

Hastane İşleyişi ve Teşekkür

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, hastanede süreci takip eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bayram tatilinin ardından hastanenin rutin işleyişine döneceğini belirterek, günlük 6-7 bin kişi hasta ve refakatçi hareketliliği olan bir hastanede olduklarını söyledi. Bayram süresince hastanenin kendilerine ait gibi olduğunu, ancak yarından itibaren diğer hastaların da önceliklerinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.


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