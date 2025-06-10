Altın Fiyatları Yatay Seyirde: Gram Altın 4.198 Lira

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 4 bin 198 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 4 bin 194 lira seviyesinde tamamladı. Yeni güne ise yatay bir başlangıç yapan altının gramı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 4 bin 198 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 920 lira, cumhuriyet altını ise 27 bin 570 lira seviyesinden satılıyor. Altının onsu ise yeni günde yüzde 0,1 artışla 3 bin 329 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalardaki Gelişmeler ve Etkiler

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine dair iyimserlik, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Bu gelişmeler, altın fiyatlarının seyrini de doğrudan etkiliyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi , yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni takip edilecek.

, yurt dışında ise takip edilecek. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesi direnç, 3 bin 300 dolar seviyesi ise destek konumunda bulunuyor.



