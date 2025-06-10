Danıştay hakimi, silahla başından vurulmuş halde bulundu

Danıştay'da görevli Tetkik Hakim A.H. (42), Mardin'de kaldığı otelin odasında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yoğun bakıma alınan A.H.'nin tedavisi sürüyor. Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesinde meydana geldi. Tetkik Hakim A.H., bayram tatili için geldiği Mardin'de kaldığı otel odasından silah sesi duyuldu. Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri, A.H.'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.H.'nin başından vurularak ağır yaralandığını belirledi. İlk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan A.H., yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden A.H. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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