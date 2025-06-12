BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,3 Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,3 değer kaybederek 9.560,45 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,6 puan ve yüzde 1,3 azalış gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 44,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi ise yüzde 1,37 oranında değer kaybetti.

Sektör Endekslerinde Son Durum

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,1 ile turizm oldu.

oldu. En fazla kaybettiren ise yüzde 3,2 ile inşaat sektörü olarak öne çıktı.

Piyasalara Etki Eden Gelişmeler

ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ile Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesi, pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında ABD'de üretici enflasyonu ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 seviyeleri destek, 9.700 ve 9.800 puan ise direnç konumunda bulunuyor.



