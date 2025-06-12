Sosyal Medyada Key Drop Operasyonu: 11 Fenomen Gözaltında
Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok'ta Key Drop ile bağlantılı içerik üreten fenomenlere operasyon düzenledi. 11 kişi adliyeye sevk edildi, toplamda 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin dijital eşyaları paraya çevirdiği tespit edildi.
Sosyal medya üzerinden yayın yaparak haksız kazanç sağladıkları ve kullanıcıları kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda yayın yaparken Key Drop adlı site üzerinden sanal kasalar açarak kazandıkları dijital eşyaları paraya çevirdiği belirlendi. Toplamda 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 5 şüphelinin yurt dışında, 2 kişinin ise şehir dışında olduğu bildirildi.
Soruşturmanın Detayları
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları kapsamında, takipçi sayısı yüksek bazı sosyal medya fenomenlerinin Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda Key Drop adlı site üzerinden oynanan dijital oyunlarla bağlantılı içerikler ürettikleri tespit edildi. Bu içeriklerde, diğer kullanıcılarla birlikte sanal kasalar açarak çeşitli eşyalar kazandıkları ve bu eşyaları gerçek paraya çevirdikleri belirlendi.
Gözaltı Kararı Verilen Kişiler
- Tolunay Ören
- Eray Can Özkenar
- Ferhat Can Dama
- Kemal Can Parlak
- Ömer Faruk Karataş
- Mert Kancefer
- Furkan Burak Bayrak
- Duru Batır
- Necati Akçay
- Ferit Karakaya
- İsmi öğrenilemeyen bir şüpheli
Soruşturmanın Seyri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bu yöntemle gelir elde eden ve kullanıcıları kumara yönlendirdikleri değerlendirilen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu öğrenildi.