Sosyal Medyada Key Drop Operasyonu: 11 Fenomen Gözaltında

TBMM'de Başkanlık Divanı ve Komisyon Üyeleri Seçildi
TBMM'de Başkanlık Divanı ve Komisyon Üyeleri Seçildi
Meteoroloji Uyardı: Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor!
Meteoroloji Uyardı: Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor!
8 Milyon Kişiye Hızlı Tren Konforu: Delice-Çorum Başlıyor
8 Milyon Kişiye Hızlı Tren Konforu: Delice-Çorum Başlıyor
İsrail'in alıkoyduğu iki Türk aktivist serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu iki Türk aktivist serbest bırakıldı
Okulda Silahlı Saldırı: Bir Öğretmen Hayatını Kaybetti
Okulda Silahlı Saldırı: Bir Öğretmen Hayatını Kaybetti
Bakan Bolat: İsrail'e Bir Zerre Ticarete İzin Yok!
Bakan Bolat: İsrail'e Bir Zerre Ticarete İzin Yok!
Yeni Trafik Düzenlemesiyle Cezalar ve Yaptırımlar Artıyor
Yeni Trafik Düzenlemesiyle Cezalar ve Yaptırımlar Artıyor
İzmir'de Grev Sonrası Toplu İşten Çıkarma Kararı Alındı
İzmir'de Grev Sonrası Toplu İşten Çıkarma Kararı Alındı
Noterlik Kanunu Yenileniyor: Yeni Düzenlemeler ve Hedefler
Noterlik Kanunu Yenileniyor: Yeni Düzenlemeler ve Hedefler
Öğrenciler Dönem Sonu Haftasında Yeteneklerini Sergileyecek
Öğrenciler Dönem Sonu Haftasında Yeteneklerini Sergileyecek
Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor
Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor
Ekrem İmamoğlu'nun Bilirkişi Davası Eylül'e Ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun Bilirkişi Davası Eylül'e Ertelendi
Bakan Şimşek: Bazı sorunlar olduğunun farkındayız
Bakan Şimşek: Bazı sorunlar olduğunun farkındayız
600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
Bakanlık, Hava Kirliliğine Neden Olan Tesislere 38 Milyon Lira Ceza Kesti
Bakanlık, Hava Kirliliğine Neden Olan Tesislere 38 Milyon Lira Ceza Kesti
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Zayıflamak İçin Bitki Çayı Tüketti, Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu
Zayıflamak İçin Bitki Çayı Tüketti, Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Ferdi Zeyrek'in Ölümünde Soruşturma Derinleşiyor: 2 Kişi Serbest
Ferdi Zeyrek'in Ölümünde Soruşturma Derinleşiyor: 2 Kişi Serbest
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Mesleki Çalışma Programı Haziran Dönemi Detayları Açıklandı
Mesleki Çalışma Programı Haziran Dönemi Detayları Açıklandı
THY 5 ayda 34 milyon yolcuyu misafir etti
THY 5 ayda 34 milyon yolcuyu misafir etti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sosyal Medyada Key Drop Operasyonu: 11 Fenomen Gözaltında

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok'ta Key Drop ile bağlantılı içerik üreten fenomenlere operasyon düzenledi. 11 kişi adliyeye sevk edildi, toplamda 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin dijital eşyaları paraya çevirdiği tespit edildi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 15:30, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 15:36
Yazdır

Sosyal medya üzerinden yayın yaparak haksız kazanç sağladıkları ve kullanıcıları kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda yayın yaparken Key Drop adlı site üzerinden sanal kasalar açarak kazandıkları dijital eşyaları paraya çevirdiği belirlendi. Toplamda 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 5 şüphelinin yurt dışında, 2 kişinin ise şehir dışında olduğu bildirildi.

Soruşturmanın Detayları

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları kapsamında, takipçi sayısı yüksek bazı sosyal medya fenomenlerinin Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda Key Drop adlı site üzerinden oynanan dijital oyunlarla bağlantılı içerikler ürettikleri tespit edildi. Bu içeriklerde, diğer kullanıcılarla birlikte sanal kasalar açarak çeşitli eşyalar kazandıkları ve bu eşyaları gerçek paraya çevirdikleri belirlendi.

Gözaltı Kararı Verilen Kişiler

  • Tolunay Ören
  • Eray Can Özkenar
  • Ferhat Can Dama
  • Kemal Can Parlak
  • Ömer Faruk Karataş
  • Mert Kancefer
  • Furkan Burak Bayrak
  • Duru Batır
  • Necati Akçay
  • Ferit Karakaya
  • İsmi öğrenilemeyen bir şüpheli

Soruşturmanın Seyri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bu yöntemle gelir elde eden ve kullanıcıları kumara yönlendirdikleri değerlendirilen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber