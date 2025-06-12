Sosyal Medyada Key Drop Operasyonu: 11 Fenomen Gözaltında

Sosyal medya üzerinden yayın yaparak haksız kazanç sağladıkları ve kullanıcıları kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda yayın yaparken Key Drop adlı site üzerinden sanal kasalar açarak kazandıkları dijital eşyaları paraya çevirdiği belirlendi. Toplamda 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 5 şüphelinin yurt dışında, 2 kişinin ise şehir dışında olduğu bildirildi.

Soruşturmanın Detayları

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları kapsamında, takipçi sayısı yüksek bazı sosyal medya fenomenlerinin Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda Key Drop adlı site üzerinden oynanan dijital oyunlarla bağlantılı içerikler ürettikleri tespit edildi. Bu içeriklerde, diğer kullanıcılarla birlikte sanal kasalar açarak çeşitli eşyalar kazandıkları ve bu eşyaları gerçek paraya çevirdikleri belirlendi.

Gözaltı Kararı Verilen Kişiler

Tolunay Ören

Eray Can Özkenar

Ferhat Can Dama

Kemal Can Parlak

Ömer Faruk Karataş

Mert Kancefer

Furkan Burak Bayrak

Duru Batır

Necati Akçay

Ferit Karakaya

İsmi öğrenilemeyen bir şüpheli

Soruşturmanın Seyri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bu yöntemle gelir elde eden ve kullanıcıları kumara yönlendirdikleri değerlendirilen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu öğrenildi.