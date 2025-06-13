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Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL güne yükselişle başladı. Avro ve sterlin düşüşte. Orta Doğu'daki gelişmeler piyasaları etkiliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 10:50, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 10:49
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Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,4270 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 39,3530'dan tamamladı. Bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 39,4270 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 45,5360'tan ve sterlin/TL yüzde 0,5 azalışla 53,4210'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,6 artışla 98,3 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Son Durum

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler varlık fiyatlamalarında ön plana çıkıyor.

ABD Başkanı Trump'ın Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı hedef almaya devam etti. Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, kısa vadeli borç ödemeleri nedeniyle faiz oranlarının düşürülmesini istediklerini belirterek, faiz oranlarında bir puanlık düşüşle yılda 300 milyar dolar tasarruf edileceğini savundu. Trump, Powell'ı faiz indirimi yapmaya ikna edemediklerini ifade etti.

Piyasa Beklentileri ve Takip Edilecek Veriler

  • Orta Doğu'dan gelen haberler, yatırımcıların odağında olacak.
  • Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek.
  • Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi izlenecek.


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