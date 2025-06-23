ABD basını: İran, Katar'a saldırıdan önce ABD'yi bilgilendirdi

İran'ın, Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik askeri harekat başlattığı bildirildi.

İran devlet televizyonu IRIB'de, "Fetih Müjdesi" ismi verilen saldırının, Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı.

İran haber ajansı IRNA ise Irak'taki bir ABD üssüne de füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail basını da İran'ın başlattığı saldırının 4 farklı Körfez ülkesindeki ABD üslerine yönelik olduğunu öne sürdü.

NYT: SALDIRININ YAPILACAĞI ÖNCEDEN HABER VERİLDİ

New York Times, İran'ın Katar'daki Amerikan üslerine saldırıları Katarlı yetkililerle koordine ettiğini ileri sürdü. Haberde saldırının yapılacağının haber verildiği ifade edildi.

Reuters'ın bölgeden üst düzey bir kaynağa dayandırdığı habere göre İran, Katar'a saldırıdan saatler önce iki diplomatik kanaldan ABD'yi bilgilendirdi. Tahran, Doha'yı da bilgilendirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ve Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'nın komutasıyla, Devrim Muhafızları Ordusu "Beşaretu'l-Feth" (Fetih Müjdesi) operasyonu kapsamında, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne güçlü ve yıkıcı bir füze saldırısı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik askeri saldırısının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğu yinelendi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, El-Udeyd Üssü'ne 3 füzenin düştüğünü iddia etti.

İran: Katar'daki ABD üssü yok edildi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliğinin açıklamasında, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırgan ve küstah eylemine yanıt olarak birkaç saat önce İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri tarafından Katar'daki El-Udeyd ABD Hava Üssü yok edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda kullanılan füze sayısının ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıda kullandığı bomba sayısıyla aynı olduğu belirtildi.

Üssün, Katar'daki tesislerden ve yerleşim alanlarından çok uzakta bulunduğu ve üssün dışında bir alana zarar verilmediği belirtilen açıklamada, "Bu eylem dost ve kardeş ülkemiz Katar ve asil halkı için herhangi bir tehlike oluşturmuyor ve İran, Katar ile samimi ve tarihi ilişkilerini ve sürdürmeye kararlı." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray, Katar'daki ABD askeri üssüne yönelik İran saldırısını yakından izliyor

Basına İran saldırısıyla ilgili bilgi veren kıdemli Beyaz Saray yetkilisi, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik potansiyel tehditlerin farkında olduklarını ve durumu yakından izlediklerini belirtti.

ABD'nin Katar Büyükelçiliği, saldırı öncesi Amerikan vatandaşlarını sığınaklara gitmeleri veya bulundukları yerde güvenli yerlerde durmaları konusunda uyardı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, ülkenin hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Konuyu yakından takip eden kaynakların ABD basınına verdiği bilgiye göre, İran'ın Katar ve Irak'a yönelik misilleme füzeleri fırlatması bilgisi üzerine, Katar ve Bahreyn'deki ABD büyükelçiliklerindeki personel ya sığınaklara indi ya da siper alma pozisyonuna geçti.

Katar Savunma Bakanlığı: Saldırıya karşı koyuldu

Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın El-Udeyd ABD Hava Üssü'ne yönelik füze saldırısının engellendiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar hava sahasının ve topraklarının güvenli, Katar ordusunun da herhangi bir tehdit ile başa çıkmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Katar hava savunması, El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan füze saldırısını başarıyla engelledi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı." ifadeleri kullanıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın, İran Devrim Muhafızları tarafından El-Udeyd Hava Üssü'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını kaydetti.

"Katar, bu saldırıyı egemenliğinin, hava sahasının, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olarak değerlendirir ve saldırının şekli ve boyutuyla orantılı olarak, uluslararası hukuka uygun şekilde doğrudan karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu teyit eder." ifadelerini kullanan Ensari, diplomatik çözümlere öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Ensari ayrıca, bölgedeki gerilim ışığında, güvenlik tedbirleri kapsamında üssün daha önce tahliye edildiğini ve Katar ordusu mensupları ile ülkesine dost kuvvetlerin güvenliğini sağlamak için tüm tedbirlerin alındığını aktardı.

Irak'ta, ülkedeki ABD üssüne yönelik saldırı açıklamasına rağmen sessizlik hakim

İran'ın Katar'daki ABD üssüyle birlikte Irak'taki üsse de saldırı düzenlendiği yönündeki açıklamasına karşın Irak'ta sessizliğin hakim olduğu görüldü.

İran resmi ajansı IRNA'nın, Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırı haberine karşı Irak yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA muhabirine konuşan Iraklı askeri kaynak, ülkenin batısındaki Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne saldırı gerçekleştirilmediğini söyledi.

Iraklı kaynak, üslerde güvenlik anlamında "teyakkuzun" söz konusu olduğunu vurguladı.

Irak Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalına açıklama yapan Enbar Vilayeti Emniyeti Halklar İlişkiler ve Basın Sorumlusu Ahmed el-Meşhedani de Enbar'daki Ayn el-Esed Üssü'ne şu ana kadar herhangi bir saldırı olmadığını, bu yönde çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.