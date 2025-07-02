Altının gramı 4 bin 268 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 268 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 artışla 4 bin 275 liradan tamamladı. Bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 4 bin 268 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 980 lira, cumhuriyet altını ise 27 bin 820 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yeni günde yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 334 dolardan işlem görüyor.

Piyasalarda Son Durum ve Gelişmeler

ABD'nin ticaret anlaşmalarına ilişkin belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının sözlü yönlendirmeleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından düzenlenen ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin etkilerini görmek istediklerini belirtti.

Powell'ın Açıklamaları ve ABD Ekonomisi

Powel, ABD ekonomisinin oldukça iyi konumda olduğunu vurgulayarak, tarifeler göz ardı edildiğinde enflasyonun beklendiği gibi davrandığını kaydetti. Ayrıca, tarifelerin etkisinin henüz çok fazla görülmediğine dikkati çekerek, yaz boyunca daha yüksek enflasyon verileri beklediklerini ifade etti.

ABD Senatosu ve Vergi İndirimi Tasarısı

Bununla birlikte, ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan tasarıyı kabul etti.

Piyasa Beklentileri ve Analist Görüşleri

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde yüzde 88 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı bekleniyor.

yapacağı bekleniyor. Banka'nın yıl genelinde toplam 3 kez faiz indirimi kararı verebileceğine dair öngörüler güçleniyor.

kararı verebileceğine dair öngörüler güçleniyor. Analistler, faiz indirimi ihtimalinin artmasının altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor.

Konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Öne Çıkan Veriler ve Takip Edilecek Gelişmeler

Fed'in para politikasına yön verecek istihdam verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

yatırımcıların odağında bulunuyor. Bugün ADP özel sektör istihdamı , yarın ise tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.

, yarın ise açıklanacak. Yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, ECB Başkanı Christine Lagarde 'ın açıklamaları ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı takip edilecek.

'ın açıklamaları ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı takip edilecek. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 360 dolar seviyesi direnç, 3 bin 300 dolar seviyesi destek konumunda bulunuyor.



