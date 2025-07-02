NEVÜ'den Sözcü Gazetesi'nin haberine yalanlama

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü'nün geçici olarak eğitim verdiği Avanos MYO binasından tekrar Hacıbektaş'taki Güzel Sanatlar Fakültesi binasına taşınmasıyla ilgili olarak, çeşitli medya organlarında yer alan ve tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan haberler üzerine üniversitemizce açıklama yapılması gereği doğmuştur. Bu süreçte, Seramik ve Cam Bölümü'nün taşınma kararının geçmişte alınan senato kararlarına dayandığı, mevcut rektörün bu kararda herhangi bir etkisinin olmadığı ve iddia edilenlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanmaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi ve Seramik ve Cam Bölümü Hakkında Bilgiler

2008 yılında kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin dört bölümü bulunmaktadır.

kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin dört bölümü bulunmaktadır. Tüm bölümler Hacıbektaş ilçesindeki fakülte binasında eğitime başlamıştır.

Seramik ve Cam Bölümü , 30.01.2018 tarihli Senato kararıyla geçici olarak Avanos MYO binasında eğitim vermeye başlamıştır.

, 30.01.2018 tarihli Senato kararıyla geçici olarak Avanos MYO binasında eğitim vermeye başlamıştır. 2018 yılında NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'dır; mevcut rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ise Mart 2020'de göreve başlamıştır.

Yanlış Haberler ve Gerçekler

İddia edilenin aksine, taşınma kararı 2022 yılında değil, 2018 yılında alınmıştır.

değil, alınmıştır. Rektörün eşi, Seramik ve Cam Bölümü'ne sınavsız olarak alınmamıştır; YKS sınavı ile kayıt yaptırmıştır.

ile kayıt yaptırmıştır. 2021-2022 Öğretim Yılı için YÖK tarafından 15 kontenjan verilmiş, yalnızca 2 öğrenci kayıt yaptırmıştır.

için YÖK tarafından 15 kontenjan verilmiş, yalnızca 2 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Bölümde toplam 4 öğretim elemanı bulunmakta olup, 2025 yılında sadece iki mezun verilmiştir.

Kamuoyuna Duyuru ve Uyarılar

2018 yılında alınan bir kararın, 2021 yılında üniversite sınavına giren bir öğrencinin daha rahat okuması için alındığını iddia etmek, devlet geleneği ve bürokratik süreçlerden habersiz olmak anlamına gelir. Rektörlerin keyfi olarak bölümleri taşıyabileceği iddiası, kamuoyunda devlete ve bürokrasiye olan güveni sarsmaya yönelik bir propagandadır.

Bu tür yalan haberler yalnızca hedefteki kişilere değil, toplumun aklına da hakarettir. Ayrıca, kişilik haklarını zedeleyen yorumlar insan hakları ihlalidir. Müslüm Evci tarafından yazılan ve birçok sitede iktibas edilen haber metnindeki tek doğru cümle, rektörün eşinin mezuniyet törenine katıldığı bilgisidir; diğer tüm iddialar asılsızdır.

Basın Etiği ve Hukuki Sorumluluklar

Tüm medya organları, yayınladıkları haberlerin doğruluğunu sorgulamalı ve basın etik ilkelerine uymalıdır.

Kamuoyuna, medyada yer alan her habere eleştirel yaklaşmaları tavsiye edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ; rektörler dahil hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur.

; rektörler dahil hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Yalan ve iftira haberlerle manipülasyon yapan basın mensupları kanun önünde hesap vermelidir.

Sonuç olarak, üniversitemizle ilgili yapılan tüm asılsız haberlerin reddedildiğini, ilgili medya organlarının kamuoyundan ve haberde adı geçen kişilerden özür dilemeye davet edildiğini belirtiriz. Medyada yer alan her tür habere kuşkuyla yaklaşılması gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz.



