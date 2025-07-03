Kocaeli'de silahla vurulan baba ve oğul hayatını kaybetti

Kayacık Mahallesi'ndeki Karamürsel Devlet Hastanesi önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından baba Mehmet Canımoğlu (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu'na (30) silahla ateş edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Baba ve oğlunun olay yerinde öldüğü tespit edildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.